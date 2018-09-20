В России объявили о резком повышении пособия по безработице

Пособие по безработице будет значительно увеличено в размере уже в обозримом будущем. Такое заявление сделала заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, которая раскрыла конкретные параметры.

По ее словам, уже с 1 января 2019 года максимальный размер такого пособия достигнет восьми тысяч рублей. Важно помнить о том, что размер пособия по безработице в нашей стране не менялся с 2009 года. На сегодняшний день максимальная выплата составляет 4900 рублей, тогда как минимальная - 850 рублей.

Вместе с этим ранее отечественные власти объявили о том, что сроки выплаты пособия по безработице будут сокращены в два раза. Соответствующую инициативу выдвинул президент Владимир Путин, который объяснял надобность проведения масштабной пенсионной реформы.

Из поправок в законодательство следует, что период выплат пособия по безработице сократится с одного года до шести месяцев. Также уточняется, что право получения такого пособия появится только у тех россиян, которые отработали не менее полугода, а с момента их увольнения прошло больше года.

В течение трех месяцев на пособие по безработице смогут рассчитывать те граждане, которые на рынке труда впервые, либо же отработали меньше 6 месяцев, либо были уволены из-за нарушений трудовой дисциплины.

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