В Пенсионном фонде прояснили судьбу работающих пенсионеров

В последнее время в информационном пространстве стали появляться противоречивые сообщения, которые затрагивали работающих пенсионеров. В них, в частности, отмечалось, что таким россиянам следует поскорее уволиться с работы, если они не хотят потерять пенсию.

В нашей стране имеется довольно большое количество пенсионеров, которые сохраняют за собой работу. Люди вынуждены это делать, сетуя на недостаточную помощь со стороны государства. Виной здесь являются низкие пенсии, что особенно проявляется в регионах, которые далеки от столицы.

Не так давно трудящиеся пенсионеры были перепуганы информацией о том, что в будущем их могут лишить пенсионных выплат, не говоря уже об индексации. Мол, чтобы этого избежать, следует успеть уволиться за три месяца до окончания 2018 года. Учитывая то обстоятельство, что пожилые люди очень восприимчивы, можно сделать вывод, что в обществе возникли панические настроения.

Только накануне сотрудники Пенсионного фонда прояснили дальнейшую судьбу работающих пенсионеров. Здесь отметили, что никаких нововведений в их отношений принято не было. Соответственно, работающие пенсионеры сразу после увольнения восстанавливаются в полных правах по получению пенсионных выплат с учетом регулярных индексаций. Конечно же, никто не ведет речи о том, чтобы пенсионеры, продолжающиеся трудиться, были полностью лишены пенсий.

Вместе с этим очевидно, что в ближайшее время восстанавливать индексацию работающим пенсионерам власти страны не намерены. В правительстве объясняют это тем, что в государственной казне пока недостаточно ресурсов на эти цели.

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