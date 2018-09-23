Прояснился вопрос с отменой социальных доплат к пенсиям

23.09.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Большое количество обсуждений вокруг пенсионной тематики связан в последнее время с объявленной в стране пенсионной реформой. Она предполагает целый ряд мер, направленных на стабилизацию экономической системы страны и стабильной выплаты пенсий.

Прояснился вопрос с отменой социальных доплат к пенсиям

Среди россиян на сегодняшний день актуален вопрос, связанный с будущем пенсий в стране вообще. Ведь все чаще стали звучать заявления со стороны разного рода экспертов о том, что в своем привычном виде пенсии могут уйти в прошлое. Мол, государство уже сейчас разрабатывает меры, направленные на значительную трансформацию пенсионной системы.

Одним из вопросов в этом контексте остается тот, что связан с социальными доплатами к пенсиям. Например, люди предпенсионного возраста пытаются понять, каким образом эти доплаты изменятся в контексте пенсионной реформы, с помощью которой власти хотят добиться существенного повышения размера пенсионных выплат.

Из нововведений, которые были предложены Кабмином, можно выделить ряд особенностей, но по поводу социальных доплат в них нет дополнительных определений. Из этого можно сделать вывод, что и в следующем году пенсионеры будут иметь право получить социальную доплату к пенсии, если ее размер будет ниже прожиточного минимума.

В заключение следует вспомнить о том, что социальная доплата к пенсии представляет из себя выплату для пенсионеров, которая покрывает им разницу в размере пенсии и величины прожиточного минимума в регионе проживания пенсионера. Если говорить совсем просто, то человек доплачивают к пенсии недостающую сумму в сравнении с прожиточным минимумом.

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