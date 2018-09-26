Поклонская предложила россиянам выбирать между пенсией и работой

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая у многих россиян с недавнего времени начала ассоциироваться с противницей пенсионной реформы, выступила с довольно противоречивым заявлениям. Она вновь в своем публичном выступлении затронула пенсионную тематику.

Поклонская предложила собственные изменения, которые могли бы взять за основу в рамках реформы. Она выступила с инициативой о том, чтобы в пожилом возрасте россияне делали осознанный выбор между продолжением трудовой деятельности и пенсией. Таким образом она предложила лишать пенсионных выплат работающих пенсионеров.

В качестве пояснения депутат Госдумы опиралась на то обстоятельство, что на самом деле повышать возраст выхода на пенсию вовсе не нужно. Вместо этого следует поставить граждан страны перед выбором, когда женщины в 55 лет, а мужчины в 60 лет должны определиться, как им быть дальше: либо работать, но не получать пенсию, либо же выйти на заслуженный отдых, рассчитывая на поддержку государства.

Вместе с этим Поклонская заметила, что в первом варианте люди смогут заработать на более достойную пенсию. Если же состояние здоровья не позволяет человеку дальше работать, то он должен остановиться на втором варианте.

Россияне ранее негативно воспринимали почти все инициативы, которые в той или иной мере затрагивали интересы трудящихся пенсионеров. В качестве примера можно вспомнить об отмене индексации пенсий для таких пенсионеров. По этой причине можно предположить, что и нынешнее предложение Поклонской вряд ли обернется в законодательный акт.

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