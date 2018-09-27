Минтруд пообещал обсудить индексацию пенсий работающим

Более двух лет прошло с того момента, как было принято решение об отмене индексации пенсий для работающих пенсионеров. Несмотря на все возмущения со стороны граждан из этой категории, власти отказывались идти на уступки населению в этом вопросе.

Однако недавно выяснилось, что отмена индексации пенсий для трудящихся пенсионеров вскоре может быть пересмотрена. Соответствующий комментарий поступил по линии Министерства труда и социальной защиты. Глава ведомства Максим Топилин выступил с обнадеживающим заявлением во время обсуждения в Госдуме пенсионной реформы.

В частности, в адрес министра поступило предложение о том, чтобы избавить работающих пенсионеров от трехбалльной системы. В данном случае речь идет о сегодняшних правилах, согласно которым, в августе каждого года такие пенсионеры могут рассчитывать на перерасчет своих пенсий на величину, которая не должна превышать три пенсионных балла. Сейчас размер одного балла равен 74,24 рубля.

Топилин при ответе на предложение коллег заметил, что в текущем году никакие существенные изменения по работающим пенсионерам приняты не будут. Впрочем, он не стал отрицать, что в обозримом будущем к этому вопросу власти вернутся и постараются учесть интересы тех пожилых россиян, которые будучи на пенсии продолжают осуществлять трудовую деятельность.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин акцентировал внимание членов правительства на том, что обходить стороной жалобы работающих пенсионеров нельзя. Он пообещал выработать дополнительные меры поддержки для данной категории получателей пенсий от государства.

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