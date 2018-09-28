Озвучена реакция россиян на пенсионные послабления Путина

Президент России Владимир Путин, который не так давно высказался по актуальной в стране пенсионной реформе, спровоцировал в обществе масштабные обсуждения. Люди хоть и ожидали комментарий главы государства, но в целом он оказался провальным.

Социологи решили проанализировать мнение граждан страны по поводу заявления Путина, в рамках которого он рассказал о послаблениях пенсионной реформы. Самым весомым оказалась инициатива президента о том, чтобы новый пенсионный возраст для женщин был снижен с 63 лет до 60-ти.

Подавляющее большинство россиян пришли к неутешительному выводу о том, что внесенные президентом поправки не меняют сути пенсионной реформы. Такие результаты были получены с помощью свежего социологического опроса, который был проведен представителями "Левада-центра".

40 процентов респондентов заявили, что предложенные Путиным инициативы не вносят существенную корректировку в саму суть пенсионной реформы. В свою очередь 25% полагают, что они ее ухудшают, тогда как 29 процентов сделали вывод, что поправки все-таки смягчают изначальные планы правительства по изменению пенсионной системы.

Обращает на себя внимание и внушительная прослойка населения из числа граждан нашей страны, которые после публичного выступления Путина по пенсионной тематике хуже к нему относиться. Речь идет о 34% россиян.

Разочарование граждан обусловлен их надеждами. Дело в том, что многие россияне полагали, что Путин либо полностью отменит пенсионную реформу, либо же хотя бы ее отложит.

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