Грудинин: «Власти думали, что народ молча согласится с пенсионной реформой»

Вновь и вновь в центре внимания оказывается пресловутая пенсионная реформа, которая уже успела вызвать переполох среди россиян. Люди отказываются соглашаться с доводами властей, поэтому считают грядущие преобразования ненужными и болезненными.

По этой теме высказалось большое количество людей, среди которых нашлись и видные личности. Например, свою точку зрения высказал предприниматель Павел Грудинин. Он стал широко известен россиян после того, как принял предложение КПРФ поучаствовать в президентской гонке. Надо вспомнить, что Грудинин отличился честностью во время предвыборной кампании, что и стало причиной его успешности - он пропустил вперед только действующего президента Владимира Путина.

Рассуждая о пенсионной реформе Павел Грудинин сразу же обозначил свою позицию, которая никак не соответствует той, что озвучена властями. Не трудно догадаться, что бизнесмен отказался соглашаться с необходимостью пенсионных преобразований. Напротив, он назвал реформу крайне губительной и ненужной современной России.

Грудинин полагает, что перед тем, как правительство объявило на всю страну о планах повысить возраст выхода на пенсию, чиновники даже и представить себе не могли, какова будет реакция населения. "Власти попросту думали, что народ спокойно согласится с пенсионной реформой", - заметил экс-участник президентской гонки. Однако они сильно ошиблись, потому что протестные настроения до сих пор являются существенными. Время от времени появляются сообщения о несогласованных митингах, с помощью которых россияне хотят выразить свой протест.

Тем временем, что характерно, на фоне складывающейся в стране ситуации интересна следующая картина: рейтинги президента и премьера резко снижаются. Люди в какой-то момент попросту разочаровались той политикой, которую власти начали проводить сразу после президентских выборов.

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