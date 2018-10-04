Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста

Столь обсуждаемое событие, как повышение пенсионного возраста, остается в поле зрения миллионов россиян. Несмотря на все негодования со стороны граждан, власти упорно стоят на своем и стараются побыстрее принять соответствующее решение.

Свежие новости по этой теме не внушают оптимизма в сердца россиян. Дело в том, что президент Владимир Путин подписал закон, который предполагает в существенном виде изменить пенсионный возраст в сторону его увеличения. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Кремля. Таким образом все опасения граждан подтвердились - глава государства только лишь пошел на уступки в данном вопросе, но полностью отказываться от идеи пенсионной реформы он не стал.

Из утвержденного закона следует, что с 2019 года в нашей стране начинается процесс поэтапного роста возраста выхода на пенсию. В конечном итоге, согласно замыслу властей, мужчины будут выходить на заслуженный отдых в 65 лет, а женщины при достижении 60-летнего возраста. Вместе с этим в документе прописан стаж, позволяющий рассчитывать на досрочный выход на пенсию. Для мужчин этот показатель равен 37 годам, тогда как в случае с женщинами - 42 годам.

Путин также утвердил отдельные меры для лиц, которые работали в районах Крайнего Севера (для мужчин пенсионный возраст повышается с нынешних 55 лет до 60, а для женщин - с 50 до 55 лет). Право на досрочную пенсию будут иметь и многодетные матери, которые располагаются не менее 15 годами страхового стажа.

Глава государства распорядился увеличить пособия по безработице для тех граждан, которые являются предпенсионерами. Речь в данном случае идет о людях, коим до пенсии остается пять лет. Путин одобрил и другой нормативный акт, который предусматривает уголовную ответственность для работодателей, отказавшихся принимать на работу граждан предпенсионного возраста, либо уволивших их по надуманным причинам.

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