Правительство решило сократить зарплаты россиян

Последние решения и меры, которые были приняты властями России, наталкивают граждан страны на мысли о том, что главной задачей чиновников является сокращение бюджетных расходов, а экономия будет происходить только за счет простых россиян.

Уже в 2019 году граждане столкнулся с серьезными проблемами, о которых сегодня без доли стеснения рассказывают в правительстве. В качестве примера можно обратиться к решению властей повысить НДС, что обязательно приведет к росту цен на все товары и услуги. Несмотря на обещания чиновников постепенно повышать зарплаты граждан, на практике все произойдет с точностью до наоборот.

Одновременно с этим из Кабмина поступила информация о том, что российским гражданам следует подготовиться к новым мерам в рамках пресловутой пенсионной реформы. Если говорить проще, то власти планируют вынудить людей самостоятельно копить на будущую пенсию, а не опираться в этом вопросе на государство. Уже давно придумано название грядущим переменам - индивидуальный пенсионный капитал, на основе которого и будут приниматься последующие решения о трансформации пенсионной системы.

Своим решением правительство, если говорить предельно откровенно, попросту решило в очередной раз обобрать россиян. Дело в том, что в обозримом будущем с их заработных плат будет удерживаться шесть процентов. Вырученные от этой меры средства будут оставаться на специально счете работника, а после выхода на заслуженный отдых учитываться при расчете размера пенсии.

Получается, что многочисленные обещания властей о том, что в ближайшие годы политика будет ориентирована на социальную составляющую, трудно назвать реалистичными. Ведь последние действия правительства свидетельствуют о совершенно ином векторе развития нашей страны.

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