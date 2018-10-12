Алина Кабаева уехала из Москвы ради детей

Прославленная гимнастка Алина Кабаева сейчас строит успешную карьеру, связанную со спортом. Так, недавно она защитила кандидатскую диссертацию в университете физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге.

А накануне стало известно об отъезде именитой чемпионки из российской столицы. В пресс-службе учебного заведения поведали о причинах такого решения Кабаевой. Оказалось, что учебный совет одобрил выступление спортсменки, за что проголосовали все 23 члена комиссии.

Сама Кабаева призналась, что ей оказалось довольно сложно защитить диссертацию. Впрочем, она была уверенна в своих способностях, так как прекрасно ориентировалась в той теме, которую выбрала для дипломной работы. В данном случае можно вспомнить о названии работы Алины - "Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике".

На сегодняшний день спортсменка уже представила десять работ. Ученую степень ей присвоят после того, как документы будут отправлены в Москву.

Алина Кабаева постоянно находится в поле зрения миллионов россиян. Ее личная жизнь является неотъемлемой составляющей подобного интереса. На регулярной основе возникают слухи, которые затем не находят своего подтверждения. В основном это происходит по той причине, что спортсменка является крайне закрытым человеком, когда речь заходит о ее личном пространстве.

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