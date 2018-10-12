В России собрались ввести налог на курение

Проблема курения в нашей стране довольно актуальна. Время от времени по этому поводу высказываются первые лица страны, которые, как известно, не имеют пристрастия к этой пагубной привычке. Соответственно, рождаются многочисленные инициативы и запреты.

Накануне стало известно о разработке Министерством здравоохранения нового антитабачного проекта, который рассчитан на ближайшие четыре года. В том случае, если документ утвердят, что он начнет работу уже сейчас.

Разбираясь в нюансах предложенного проекта, сразу же становится понятно, что он направлен на жесткое подавление курения среди россиян. Если раньше вышел запрет на курение табака в общественных местах, то теперь планируется введение наказания рублем: покупателей сигарет ждет экологический налог, тогда как ставки акцизов будут планомерно повышаться. Примечательно, что новый налог будет распространяться и на электронные сигареты.

В настоящее время можно констатировать, что документ направлен в правительство на согласование. Мало кто из экспертов сомневается, что он будет принят и подписан президентом. В этом контексте на ум приходит еще одно предложение чиновников о том, чтобы запретить продажу табачных изделий гражданам, которые родились после 2014 года. Но в итоговую версию документа эта инициатива не вошла.

Своей целью авторы предложения называют сокращение количества курильщиков на четверть за ближайшие пять лет.

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