Новый порядок индексации пенсий затронет не всех

Затеянная правительством России пенсионная реформа, которая предусматривает увеличение возраста выхода на пенсию, стала предметом для бурных обсуждений в обществе. До сих пор россияне разбираются в ее деталях, одновременно с чем, выступают против нее.

Власти в это время делают все возможное, чтобы переубедить население страны. Они объясняют, что основной целью реформы является повышение пенсий. В частности, уже со следующего года пенсионные выплаты будут индексироваться на семь процентов, тогда как раньше этот показатель едва дотягивал до отметки в 4 процента. В какой-то момент в информационном пространстве появились оптимистичные сообщения о том, что в среднем пенсии граждан будет повышаться на одну тысячу рублей в год.

В большом информационном потоке забывалось главное - на повышенную индексацию пенсий смогут рассчитывать далеко не все пенсионеры. Подобная привилегия обойдет стороной тех россиян пенсионного возраста, которые продолжают осуществлять трудовую деятельность. Для них в бюджете не нашлось дополнительных финансовых ресурсов.

Вместе с этим обещания чиновников об увеличении пенсии на 1 тысячу рублей - выглядят по большей степени обобщенными. Все дело в том, что в этом случае во внимание принимается средний показатель. Соответственно, одни пенсионеры смогут рассчитывать на повышение в размере 800 рублей, а другие, к примеру, на 300 рублей. В свою очередь тысячу рублей к своей пенсии получат лишь те пенсионеры, которые получают довольно высокую пенсию.

Но больше всего обидно именно за трудящихся пенсионеров. Ведь они продолжают работать в пожилом возрасте вовсе не из-за желания максимально обогатиться - им попросту не хватает пенсии для нормального существования.

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