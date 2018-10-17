Голикова не поверила в сообщения о бедности пенсионеров в России

Вице-премьер Татьяна Голикова недавно создала новый информационный повод, с помощью которого активизировались дискуссии в обществе о том, что чиновники в России оторваны от жизни рядовых граждан. Сделала она это, судя по всему, несознательно.

В данном случае уместно говорить о заявлении Голиковой о том, что она не верит в сообщения о том, что в России распространено такое явление, как массовая бедность среди пенсионеров. Она посетовала на то, что на самом деле пожилые россияне живут достаточно благополучно, так как им помогают дети и внуки. Более того, по словам вице-премьера, некоторым старикам в нашей стране могут позавидовать молодые семьи. Мол, положение последних зачастую оставляет лучшего.

Из подобного тезиса со стороны Голиковой сам собой напрашивается следующий вывод: пока власти страны рассуждают в том контексте, что пенсионеры являются обеспеченными людьми, ждать значительного улучшения их материального положения не приходится.

Если же взглянуть на реальную картину сегодняшнего дня, то становится понятно, что многие пенсионеры в нашей стране вынуждены сводить концы с концами. Особенно это проявляется в регионах, где зачастую пожилые люди получают минимальную пенсию. Не спасает ситуацию даже официальные данные властей о том, что средняя пенсия в РФ 14 тысяч рублей. Речь идет именно о среднем показателе по стране, что вовсе не означает, что все пенсионеры получают достойную пенсию со стороны государства.

Тем временем, ранее Татьяна Голикова анонсировала дополнительные изменения пенсионной системы. В частности, она пообещала в 2019 году начать процесс по отмене балльной системы, которая сейчас используется для начисления пенсий.

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