Хазин назвал причину, подтолкнувшую Путина повысить пенсионный возраст

Пресловутая пенсионная реформа, в рамках которой предполагается в значительной степени поднять возраст выхода на пенсию, остается важнейшей темой, поднимаемой в обществе. Все чаще россияне приходят к выводу, что власти с помощью реформы решают те экономические трудности, которые возникли из-за неправильной политики.

Свое мнение по этому поводу высказал именитый экономист Михаил Хазин. В частности, он назвал причину, которая подтолкнула российское руководство пойти на столь непопулярную среди населения меру, как повышение пенсионного возраста.

По словам Хазина, сам факт грядущего начала пенсионной реформы, воспринимался властями нашей страны, как очень сложный шаг. Однако они не могли просчитать все последствия. Например, как уверяет экономист, вряд ли в Кремле и правительстве ожидали, что россияне настолько негативно воспримут рост пенсионного возраста.

Разбираясь в причинах такого шага Хазин приходит к выводу, что "ноги растут" от заявления Международного валютного фонда (МВФ), представители которого ранее настаивали на том, чтобы в России была поднята планка по выходу людей на пенсию. В частности, в МВФ настаивали на том, чтобы мужчины выходили на заслуженный отдых в 65 лет, а женщины - в 63 года. Именно это обстоятельство, как полагает экономист, стало отправной точкой для того, чтобы российские власти начали прорабатывать вопрос о пенсионной реформе.

Вместе с этим экономист заостряет внимание на том моменте, что граждане страны осознали обман со стороны президента. Ведь всем известно, что не так давно Путин обещал не поднимать пенсионный возраст, пока он руководит страной. Однако буквально за три года ситуация в стране изменилась настолько радикально, что избежать подобного решения оказалось невозможно. Хазин ставит под сомнение такой тезис Кремля, как существенное повышение средней продолжительности жизни в России.

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