Путин назвал россиян согласившимися с пенсионной реформой

Пенсионная тематика сейчас остается крайне обсуждаемой темой, так как очень чувствительна. Она затрагивает интересы миллионов россиян, которым небезразлична своя дальнейшая судьба. Особенное внимание уделяется пенсионной реформе.

На протяжении длительного времени от этой темы предпочитал дистанцироваться российский президент Владимир Путин. Но затем он поменял линию своего поведения. Это случилось после телеобращения, в ходе которого глава государства настоял на послаблениях в рамках пенсионной реформы. Однако этот жест не слишком понравился россиянам, которые продолжили настаивать на полной отмене пенсионной реформы.

Новый повод для обсуждений появился после того, как 18 октября Путин опять затронул эту щекотливую тему. Он признал, что население страны с крайней долей скептицизма отнеслось к инициативе властей о повышении пенсионного возраста. Но избежать подобного развития событий уже нельзя, констатировал Путин. В этом вопросе он посетовал на опыт других стран, где этот момент уже давно решен, а люди хоть и протестовали, но в конечном итоге свыклись с новыми условиями.

Путин объяснил, что если сейчас не начать пенсионные преобразования, то в дальнейшем ситуация ухудшится до такой степени, что повышение пенсионного возраста будет не поэтапным, а резким, а также власти не смогут предоставить гражданам страны целый ряд льгот.

Вместе с этим российский президент назвал россиян умными в вопросе о пенсионной реформе. Он пришел к выводу, что в глубине души подавляющее большинство людей согласились с пенсионными изменениями, назвав их в очередной раз неизбежными.

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