Путина поймали на противоречии с пенсионной реформой

Пенсионная реформа, о которой правительство России объявило относительно недавно, остается очень животрепещущей темой. Россияне стараются разобраться во всех нюансах грядущих изменений, а также выражают обеспокоенность по поводу своего будущего.

Одним из главных нововведений, которые будут претворены в жизнь в рамках реформы, станет повышение пенсионного возраста. Данный процесс стартует уже со следующего года. Происходить он будет в несколько этапов, чтобы в конечном итоге мужчины и женщины выходили на пенсию в 65 и 60 лет соответственно.

Изначально власти страны объясняли надобность реформы не только сложной демографической ситуацией, но еще и заботой о пенсионерах. В частности, благодаря изменениям планировалось существенно поднять пенсии. В частности, об этом неоднократно высказывался президент Владимир Путин, который, впрочем, довольно быстро поменял свою позицию.

Из его недавнего заявления следует, что на самом деле государство совершенно не обогатится после пенсионной реформы. Напротив, бюджету придется, что называется, раскошелиться для того, чтобы исполнить все обязательства перед народом. Соответствующий комментарий Путин дал сразу после того, как заявил о послаблениях в рамках реформы. Например, президент потребовал изменить новый пенсионный возраст для женщин с 63 до 60 лет.

Россияне достаточно быстро смекнули и уличили Владимира Путина в противоречии. До сих пор остается нерешенным вопрос, что же получат российские граждане после завершения реформы и каким вообще им образом следует ее воспринимать.

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