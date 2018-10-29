Пенсионерам объяснили, как поменяется их жизнь из-за пенсионной реформы

Пенсионная реформа, о которой в последнее время много говорят, остается в центре внимания большого количества граждан нашей страны. В первую очередь озабоченность проявляют пожилые россияне, которые всерьез опасаются за свое будущее.

В частности, люди опасаются, что действующие пенсионеры пострадают после того, как в России начнется поэтапное повышение пенсионного возраста. Мол, власти не ограничатся лишь этой мерой, а попробуют сэкономить дополнительные деньги. В качестве примера указываются льготы, которые якобы могут отменить для пенсионеров.

Впрочем, подобные рассуждения не имеют под собой реальной почвы. Дело в том, что из свежего комментария Пенсионного фонда следует, что опасаться пенсионерам нечего. Предложенная правительством реформа затронет исключительно тех граждан, которые еще не вышли на пенсию. В свою очередь действующим пенсионерам, напротив, улучшат условия жизни. Льготы у них никто отнимать не собирается.

Как сообщалось ранее, благодаря пенсионным преобразованиям власти надеются индексировать пенсии на больший процент, нежели это происходит в настоящее время. В 2019 году, к примеру сказать, пенсии по старости будут увеличены на семь процентов, тогда как раньше этот показатель едва дотягивал до четырехпроцентной отметки. Выходит, что первые положительные изменения пенсионеры почувствуют на себе уже в следующем году.

В рамках пенсионной реформы, которая растянется на ближайшие десять лет, возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин будет поднят на пять лет.

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