Россиянам посоветовали не рассчитывать на пенсии от государства

Пенсионная реформа остается в поле зрения огромного количества людей по той причине, что она затрагивает интересы миллионов граждан. Россияне в целом против того, чтобы пенсионный возраст начал повышаться со следующего года.

Одновременно с этим высказываются из уст различных политических деятелей предложения по изменению пенсионной системы. Ярким примером советчика для россиян является Александр Ремезков, представляющий в Госдуме комитет по бюджету и налогам. Он прямым текстом заявил, что гражданам страны не стоит рассчитывать на государства в плане пенсионного обеспечения.

По словам Ремезкова, он на собственном примере демонстрирует окружающим, что целиком и полностью не полагается на пенсию в старости. Депутат уверен, что следует на протяжении всей жизни заботиться о своем будущем. В частности, для этого необходимо регулярно откладывать на достойную старость.

Отдельным важным пунктом для обеспечения нормальной жизни Ремезков назвал планирование. В этом вопросе он постарался опираться на мировую практику, которая указывает на то, что население развитых стран тщательно планирует все аспекты социальной жизни.

К слову сказать, Ремезков является один из самых богатых представителей Госдумы. Его доход оценивается в 500 миллионов рублей в год. Подобный результат он сумел достичь с помощью разного рода бизнес-проектов, в том числе крупных.

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