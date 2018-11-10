Работающим пенсионерам отменят социальную пенсию

Пенсионные изменения, о которых в последнее время говорят везде и всюду, приводят к самым неожиданным последствиям. После того, как власти утвердили повышение возраста выхода на пенсию, они взялись за тех пенсионеров, которые работают.

Министерство труда и социальной защиты объявило о том, что работающие пенсионеры будут лишены социальной пенсии. В проекте приказа ведомства уточняется, что это будет происходить после того, как человек устраивает на работу.

В ведомстве пришли к выводу, что трудящиеся пенсионеры не должны получать от государства социальные выплаты. "Прекращают выплачивать с первого числа месяца, следующего за тем, в котором пенсионер вышел на работу", - говорится в документе. Впрочем, выплаты могут возобновиться, если пожилой человек отказался от работы.

В этом случае нужно понимать, что речь идет только о социальных пенсиях. Такие пенсии назначаются гражданам, у которых не хватило баллов или страхового стажа для назначения пенсии по старости. Отменять страховую пенсию работающим россиянам не планируется.

Размер социальной пенсии, которая выплачивается гражданам через пять лет после достижения пенсионного возраста, сейчас составляет 5180 рублей 24 копейки в месяц.

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