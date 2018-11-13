Россиянам пообещали резкий рост цен на лекарства

Со следующего года в России подорожают абсолютно все товары и услуги. Об этом уже неоднократно сообщалось в ряде изданий, но теперь сообщения подобного характера приобретают более уточненный вид.

С недавнего времени по интернету разлетелись данные о том, что в 2019 году россиянам нужно ждать резкий рост цен на лекарства. Уже в начале следующего года начнется процесс по повышению цен на многие лекарственные препараты. В среднем рост составит 10 процентов, который можно смело назвать огромным, так как ничего подобного в последние годы в нашей стране не было. Такие данные приводятся со ссылкой на аналитиков, участников рынка и представителей Аптечной гильдии.

В первую очередь подорожают иностранные лекарства. Главной причиной станет снижение курса национальной валюты в нашей страны. Но, как выясняется теперь, отечественные препараты также вырастут в цене. Российские фармацевтические компании вынуждены повысить цены на свои медикаменты в связи с тем, что в производстве используются иностранные компоненты, среди мотивов такого шага называются и другие причины.

Эксперты данной сегмента рынка приходят к выводу, что после повышения ставки НДС лекарства будут дорожать стремительнее обычного. И это при том, что на лекарственные препараты повышенная ставка НДС распространяться не будет. Но производители лекарств все равно понесут убытки, так как налог будет заложен в транспортные расходы, расходы на материалы и электроэнергию, сырье и массу других статей расходов.

Вместе с этим обращает на себя внимание другой фактор, который вынудит производителей поднять цены. Речь идет о новой маркировке лекарств, расходы на что будут возложены на плечи покупателей. Власти с помощью данной меры намерены бороться с контрафактной продукцией, но на практике четко просматривается увеличение цен на подавляющее большинство лекарств.

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