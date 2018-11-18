Вскрылась огромная пенсия Горбачева

Вокруг пенсии первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева ведутся споры в среде рядовых россиян. В первую очередь граждане страны оказались поражены размером пенсионной выплаты, посчитав ее непомерно высокой.

Относительно недавно по интернету разлетелась информация от достоверных источников о том, какую пенсию получает Горбачев. Мало кто мог поверить своим глазам, когда были обнародованы следующие данные: ежемесячная пенсия Михаила Горбачева исчисляется 750-780 тысячами рублей. Подобная сумма вызвала переполох в обществе, особенно возмутились пенсионеры, которые получают минимальную пенсию и даже не могут себе представить более ощутимую поддержку от государства.

Однако в случае с Горбачевым можно говорить об уникальной ситуации. Дело в том, что пенсию ему назначали еще на основе указа Бориса Ельцина, которому Горбачев передавал управление страной. Конечно же, Ельцин не мог обидеть Горбачева. Отсюда и складывается не только повышенная пенсия, но еще и целый ряд льгот, недоступных рядовым пенсионерам.

За Горбачевым на сегодняшний день сохраняется огромный список льготных привилегий. В частности, он может пользоваться личной охраной, бесплатным транспортом и владеть роскошной государственной недвижимостью.

Следует напомнить о том, что Горбачев вошел в историю не только как единственный президент Советского Союза, но и как неоднозначный правитель, при котором произошел раскол огромного государства. Мнения разделились на два лагеря. Некоторые по сей день считают, что именно политика Горбачева оказала отнюдь не позитивное влияние на страну.

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