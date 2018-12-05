Налог на пенсию решили ввести в России

Многочисленные законодательные инициативы, направленные на изменение пенсионной системы, вызывают отторжение в обществе. Россияне осознают, что власти хотят сложить с себя социальные обязательства и переложить их на плечи рядовых граждан.

Новое предложение, поступившее по линии Центробанка и Министерства финансов, вновь наталкивает на грустные мысли. Речь идет о своеобразном налоге на пенсию. Его суть заключается в том, чтобы с работающих россиян дополнительно с зарплаты удерживались шесть процентов. Если предложение поступает от таких серьезных ведомств, то можно не сомневаться, что оно будет одобрено властями.

Власти страны объясняют необходимость введения подобного сброса тем, что это позволит полноценно заменить добровольную накопительную пенсию, которая была заморожена еще в 2013 году. Сейчас власти страны по сути предлагают россиянам забыть про эти деньги и начать собирать новые.

Россиянам внушают, что новые отчисления будут храниться на счете, доступ к которому человек будет иметь постоянно. Соответственно, снять деньги можно будет в любой момент.

В этом контексте следует вспомнить о том, что сейчас с зарплат россиян и так удерживается подоходный налог в 13 процентов, а если к нему добавить еще шесть процентов, то средний уровень зарплат и вовсе скатится до неимоверно низких показателей.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







