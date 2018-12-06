Правительство возмутило пенсионеров новым заявлением

Вокруг пенсионной тематики в последнее время ведутся бурные дискуссии, суть которых сводится к обсуждения грядущей пенсионной реформы. Она, помимо роста возраста выхода на пенсию, предусматривает другие изменения. Это и тревожит большинство граждан страны.

В основном россияне указывают на то, что власти нашей страны не понимают, в каких условиях живут рядовые граждане. В качестве примера достаточно вспомнить о свежем заявлении из правительства, которое затрагивало пенсионеров. Чиновники отказались считать эту категорию граждан бедной. Люди, по словам властей, целенаправленно преувеличивают свои проблемы, чтобы потребовать от государство дополнительные деньги.

В Кабмине сетуют на то, что на самом деле ситуация в стране довольно благоприятная. Чтобы не быть голословными они указывают на такой показатель, как прожиточный минимум. Чиновники заявляют, что недавнего времени в России пенсии были повышены именно до этой отметки. Соответственно, за чертой бедности пенсионеров в нашей стране не осталось, замечают в правительстве.

Однако, если обратиться к реальном положению дел, то сразу же становится понятно, что ситуация далеко от тех идеалов, на которых настаивают власти. Дело в том, что на сегодняшний день во многих регионах пенсионеры вынуждены попросту выживать на 8 тысяч рублей. Именно столько они получают от государства в качестве пенсии, которая не ниже прожиточного минимума.

Выживать на такие деньги невероятно трудно, поэтому в большинстве своем пожилые россияне, если им позволяет здоровья, продолжают работать на пенсии.

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