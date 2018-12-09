Названы пенсионеры, которым прибавят к пенсии 5000 рублей

Пенсионные преобразования, о которых много говорят в последнее время, в основном приносят разочарование для рядовых россиян. Люди в первую очередь негативно относятся к инициативе властей о том, чтобы с 2019 года в стране началось повышение пенсионного возраста.

Среди негативного потока сообщений встречаются и вполне позитивные известия. Например, в законе о федеральном бюджете на следующий год предусмотрены денежные средства на осуществление единовременных выплат пенсионерам в размере 26 005 000 рублей. Вполне резонным становится вопрос: означает ли это, что кто-то опять получит выплаты, кроме индексации?

Увы, но ответ здесь отрицательный, так как подобные планы не афишировались правительством. Данные средства зарезервированы для осуществления традиционных единоразовых выплат к 9 маю Дню Победы для участников боевых действий.

Что касается прибавки в размере 5000 рублей, то она также будет, но для нее подготовлены другие денежные ресурсы. Она будет начислена тем пенсионерам, которым исполнилось 80 лет. В месяц, на который приходится день рождения, граждане начинают получать специальную доплату к пенсии - в размере 4 982,9 рубля по состоянию на 2018 год.

Важно помнить о том, что такая доплата подлежит индексации в размере 2,4 процентов. После увеличения доплата 80-летним пенсионерам составит 5102,42 рубля.

Таким образом можно констатировать, что те россияне, которые в 2019 году перешагнут 80-летний рубеж, получат чуть больше пяти тысяч рублей к своей пенсии. Настолько увеличенную пенсию они будут получать в дальнейшем ежемесячно.

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