Сколько добавят в 2019 году к минимальной пенсии?

В настоящее время многочисленные обсуждения россиян связаны с пенсионной системой, которая по замыслу властей страны будет кардинально меняться. Этот процесс стартует уже в 2019 году, когда начнется масштабная пенсионная реформа.

Одновременно с планируемым повышением возраста выхода на пенсию 1 января будущего года вырастет страховая пенсия по старости. В правительстве решили перенести привычную индексацию с февраля на первый месяц года, не объяснив причины такого решения.

Вокруг грядущего повышения пенсий продолжаются дискуссии, причиной которых в основном являются заявления со стороны властей о размере индексации. Наибольший резонанс был создан после комментариев чиновников о том, что в предстоящем году пенсии вырастут на одну тысячу в ежемесячной перспективе. Конечно же, это породило множество предположений по той части, каким образом изменится жизнь пенсионеров.

Все заявления о том, что каждый месяц пенсии россиян в 2019 году будут расти на 1000 рублей, не соответствуют действительности. Никаких изменений по части стандартной индексации принято не было, если не брать во внимание ее величину. Так, с первого января будущего года пенсии по старости будут проиндексированы на 7,03%.

Из этого можно сделать вывод, что столь массовые пенсии по старости, которые в народе называют "минималкой" и речь идет о 8500 тысячах рублей, вырастут примерно на 620 рублей. Подобная величина является довольно скромной, если учитывать обещания властей о том, что пенсионеры в обозримом будущем хорошенько обогатятся.

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