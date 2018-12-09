Вскрылась правда о прибавке в 1000 рублей к пенсии в 2019 году

Вокруг индексации пенсий в 2019 году продолжаются жаркие дискуссии. В основном они возникают из-за информационных вбросов, за которыми стоят российские политики. В качестве примера можно обратиться к обсуждаемому заявлению о том, что пенсии россиян обязательно вырастут на одну тысячу рублей, а в последующие годы сохранят подобную динамику роста.

Учитывая нашу ментальность, не сложно догадаться, что в обществе подобного рода сообщения вызвали настоящий ажиотаж. Люди начали наперебой интересоваться подробностями, так как не могли поверить в то, что их пенсии на самом деле будут проиндексированы на столь значительную сумму.

Как это часто бывает с реальностью, практика очень сильно отличается от воображаемого. Дело в том, что все заявления властей о грядущем повышении пенсий на одну тысячу рублей, носят исключительно общий характер. На самом же деле необходимо говорить о том, что 1 января 2019 года пенсии по старости в нашей стране будут проиндексированы на 7,05%.

Откуда же возникла пресловутая 1000 рублей? Ответить на этот вопрос можно следующим образом: перед властями, особенно федеральными, была поставлена задача по снижению градуса общественной напряженности из-за пенсионной реформы, для чего была избрана тактика доведения до россиян сведений о том, что в будущем году их пенсии буквально взлетят. За основу было взято среднее значение по повышению пенсий - именно тысяча рублей.

На самом же деле конкретную величину прибавки следует рассчитывать в индивидуальном порядке. Для этого необходимо взять размер вашей пенсии, после чего прибавить к нему чуть более семи процентов, а именно 7,05%. Полученное значение и станет итоговой величиной надбавки к пенсии 1 января 2019 года.

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