Дом на базе отдыха, автомобиль и гаражи сгорели в Хакасии

19 пожаров за выходные потушили в республике. В ночь на субботу в Аскизском районе на базе отдыха сгорел гостевой дом. Площадь пожара составила 48 кв. м. К пожару привел недосмотр за печью.

В субботу из-за замыкания проводки в Черногорске загорелся гаражный бокс. Площадь пожара составила 31 кв. м.

Вечером в городе угольщиков неизвестный поджог дверь в общежитии на третьем этаже. Виновных устанавливают следственные органы.

В ночь на воскресенье в селе Усть-Есь Аскизского района огонь охватил сарай и перешел на баню. Площадь пожара составила 45 кв. м. В огне погибли 8 поросят и 20 кур. К пожару привело замыкание электропроводки, сообщают в пресс-службе МЧС по РХ.

Утром в Абакане тушили два соседних гаража. Внутри одного горели вещи и автомобильный прицеп. В соседнем гараже горели вещи. Владелец успел эвакуировать легковой автомобиль. Общая площадь пожара составила 21 кв. м. Причиной пожара стало замыкание проводки.

В абаканском дачном обществе горячая зола привела к пожару в гараже. Огонь уничтожил и автомобиль, который был внутри. Площадь пожара составила 60 кв. м.

В Черногорске замыкание проводки привело к загоранию крыши частного дома. Площадь пожара составила 108 кв. м.

В Абакане недосмотр за печью стал причиной пожара в бане. Владелец вовремя заметил загорание и справился с огнем до прибытия пожарных подразделений.

В Саяногорске по этой же причине пожар произошел в частном доме. Хозяйка справилась с огнем сама.