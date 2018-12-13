Богатым пенсионерам предложили выходить на пенсию позже

Эксперты из Организации экономического сотрудничества и развития пришли к выводу, что разницу между пожилыми людьми с высокими и низкими доходами, необходимо ликвидировать. Для этого нужно ввести следующую меру: более поздний выход на пенсию для обеспеченных людей, которые не слишком от этого пострадают в материальном плане.

В исследовании, которое было опубликовано несколько дней назад, говорится о том, что пенсионные системы должны учитывать различия в продолжительности жизни разных социальных слоев населения.

Согласно статистике, например в США, 1% наиболее богатых мужчин живут на 14,6 года дольше, чем 1% наиболее бедных. При этом для женщин этот показатель равен 10%.

Одновременно с этим специалисты констатируют, что люди с низкими доходами начинают трудиться раньше людей, у которых финансовое положение куда более ощутимое.

В итоге эксперты рассчитали "справедливый" возраст выхода на пенсию. Согласно приведенной формуле, богатые жители Южной Кореи должны выходить на пенсию в 68 лет, а бедные граждане США - в 60 лет.

Что касается нашей страны, то специалисты пояснили, что в России имеет место корреляция между уровнем достатка и продолжительностью жизни.

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