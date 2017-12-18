Работающим пенсионерам 2018 год не принесет индексации

Российские пенсионеры приковывают самое пристальное внимание к экономической ситуации в стране. Происходит это по той причине, что все чаще отечественные власти идут на непопулярные меры, связанные с экономией ресурсов, выделяемых на социальную сферу.

В плане экономии показательным был 2016 год. Именно тогда было принято решение об отмене индексации пенсий для той категории пенсионеров, которые продолжают официальную трудовую деятельность. Возмущенные оклики граждан не повлияли на позицию государственных структур.

На пороге уже 2018 год, а ясности для многих работающих пенсионеров в вопросе регулярных надбавок к пенсии, по-прежнему нет. Люди до конца не могут понять, на что им следует рассчитывать в обозримой перспективе.

Увы, но позитивных новостей для трудящихся пенсионеров нет. В будущем году они продолжат получать пенсионные выплаты без учета индексации. В бюджете страны попросту не заложены средства на эти цели, а дополнительно их изыскивать в срочном порядке никто не планирует.

Вместе с этим не нужно обходить стороной такой момент, как обсуждения о надобности возвращения для работающих пенсионеров тех пенсий, к которым они привыкли. Речь, конечно же, идет о банально процессе регулярной индексации.

Напомним, начиная с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. Из законодательства следует, что как только пенсионер прекращает официальную трудовую деятельность, ему производят перерасчет пенсий, учитывая все пропущенные за время его работы индексации.

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