Раскрыт размер пенсии Наины Ельциной

Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина Иосифовна не может пожаловаться на скромную жизнь. Благодаря своему именитому супругу, ей можно наслаждаться жизнью в старости, не думая о каких-либо финансовых сложностях.

Как следует из официальных документов, размер пенсионной выплаты, назначенной Ельциной, является очень внушительным по общероссийским меркам. Согласно указу Президента Владимира Путина № 683 от 31 мая 2007 года, вдове Бориса Ельцина положено ежемесячное пособие в 195 000 рублей с регулярной индексацией. Другими словами, сейчас эта сумма гораздо больше. А после январской индексации вновь увеличится.

Примечательно, что подобный размер пенсии назначен Ельциной вовсе не из-за ее личных заслуг, скажем, трудовой деятельности или других успехов, а лишь из-за того, что она является вдовой Бориса Ельцина.

Конечно же, подобная ситуация является абсолютно несправедливой. Миллионы пенсионеров в нашей стране вынуждены получать минимальную пенсию, которая не превышает 10 тысяч рублей, тогда как в отдельных случаях находятся люди, пенсия которых в несколько десятков раз превышает средние показатели по России.

Если учесть то обстоятельство, что подобных пенсий, как у Наины Ельциной, в стране наверняка достаточное количество, потом не должно вызывать удивление нехватка средств в Пенсионном фонде.

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