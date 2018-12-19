Пенсию на 1000 рублей повысят далеко не всем

В нашей стране часто происходят ситуации, когда обещания властей расходятся с реальными делами. Причина кроется в банальном желании чиновников внушить россиянам один исход, который будет для них приятным, но в самый последний момент людям начинают объяснять сложности экономического характера.

Чтобы не быть голословным, достаточно обратиться к свежей ситуации с пенсионной реформой. В правительстве несколько месяцев подряд заверяли граждан страны в том, что все пенсионеры в 2019 году получат к своей пенсии 1000 рублей в качестве прибавки после январской индексации. Люди обрадовались, но только очень быстро осознали, что на самом деле такое повышение затронет далеко не всех.

Как выясняется на практике, повышение пенсий 1 января 2019 года будет привязано к 7,05 процентным пунктам. Именно на столько вырастут пенсии россиян по старости. Оно будет распространяться исключительно на тех пенсионеров, которые не работают на официальной основе.

Дополнительное повышение пенсий коснется неработающих пенсионеров, проживающих в сельской местности и имеющих стаж не менее 30 лет работы в сельскохозяйственной сфере. Им будет увеличена фиксированная выплата - аналог базовой части пенсии - к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности на 25%. Но в 30 лет стажа на селе засчитывается не любая работа, а только работа в определенном производстве - это растениеводство, животноводство, рыбоводство.

Что же касается пресловутой 1000 рублей, о которой говорилось очень много, то она появилась на повестке дня в контексте средней пенсии по стране, составляющей 14000 рублей. Однако нужно понимать, что подавляющее большинство россиян вынуждены довольствоваться минимальной пенсией по старости, которая далека от средних показателей по стране.

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