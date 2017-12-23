Работающим пенсионерам заготовили приятный сюрприз

Огромной прослойкой населения в нашей стране являются те пенсионеры, которые продолжают официальную трудовую деятельность. Делают это граждане по одной причине: им не хватает размера той пенсии, которую им назначило государство.

Работающие пенсионеры сегодня внимательно следят за последними новостями, связанными с пенсионной тематикой. В частности, в первую очередь им хочется узнать, когда наконец-то будет пересмотрено решение об отмене индексации. На текущий момент власти осторожны в комментариях по этому поводу, так как прекрасно понимают, что не могут с уверенностью говорить о будущем в плане экономической стабильности.

Казалось бы, что власти совершенно забыли о работающих пенсионерах, оставив их на произвол судьбы, а также перед нелегким выбором. Речь идет о надобности выбирать между постоянным заработком и пенсией с регулярными надбавками. Как показывает практика, в основном трудящиеся пенсионеры не изменяют свой образ жизни, так как понимают, что индексация не сможет заменить им тот доход, который они получают по основному месту работы.

Но и приятные новости для работающих пенсионеров имеются. Накануне стало известно, что власти заготовили для этой категории пенсионеров приятный сюрприз: отныне в стране начнет работать новый порядок индексации пенсий после оставления работы. С 1 января 2018 года она будет выплачиваться за период с первого числа месяца после увольнения, а не через три месяца, как это было раньше.

Таким образом можно констатировать, что чаяния работающих пенсионеров были услышаны. Ранее наш сайт N4k.Ru сообщал о недовольстве пенсионеров тем обстоятельством, что им задерживали процесс восстановления пропущенной индексации после увольнения с работы.

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