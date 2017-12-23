Стали известны точные параметры индексации пенсий в 2018 году

В России традиционно пристальное внимание оказывается сфокусировано на пенсиях. Сложные экономические условия, которые сложились в нашей стране относительно недавно, наложили отпечаток на процесс индексации пенсионных выплат граждан.

На сегодняшний день, когда подходит к концу 2017 год, наибольший интерес у пенсионеров вызывает такой момент, как повышение пенсий на протяжении следующего года. Люди хотят знать точные параметры будущих повышений, а также сроки их реализации. В сегодняшнем материале мы собрали всю имеющуюся сейчас информацию на сей счет.

Начнется 2018 год для многих пенсионеров приятным известием. С 1 января будут проиндексированы многие виды пенсий на 3,7 процента. Раньше индексация проходила в начале февраля, но в будущем году власти пошли на исключение и перенесли традиционную индексацию на один месяц. Январская индексация затронет только неработающих пенсионеров.

С 1 апреля состоится индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению. В частности, на прибавку смогут рассчитывать те люди, которые получают социальную пенсию, как работающие, так и не работающие. Размер повышения будет исчисляться 4,1%.

Следующее повышение пенсий в 2018 году пройдет 1 августа. Корректировке подвергнутся страховые пенсии для тех граждан, которые работали в 2017 году. Размер повышения будет сугубо индивидуальным и зависеть непосредственно от трудового стажа человека.

Как видно из этих данных, государство постарается максимально соблюдать взятые на себя ранее социальные обязательства. Правда, говорить о достойном повышении пенсий, пока проблематично. Это связано с непрекращающимся ростом цен на основные товары и услуги, который зачастую в несколько раз превышает показатель официальной инфляции.

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