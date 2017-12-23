Военные пенсии подняли на 7 тысяч рублей

Российские пенсионеры делятся на несколько основных категорий. В сегодняшнем материале мы поговорим о материальном положении военных пенсионеров, которые хоть и отличаются от остальных более внушительной пенсией, но все равно жалуются на проблемы.

Пару дней назад, 20 декабря 2017 года, президент РФ Владимир Путин подписал важный для военных пенсионеров закон. Из него следует, что пенсионное обеспечение данных граждан заметно подрастет.

Из документа следует, что на прибавку к своим пенсиям смогут рассчитывать не только непосредственно военнослужащие, но и приравненные к получателям военных пенсий: научные и педагогические работники прокуратуры, прокуроры, следователи и другие.

Начиная с 1 февраля 2018 года им будет выплачиваться ежемесячная надбавка к пенсии в размере доплаты за классный чин (специальное звание) с применением коэффициента, который будет устанавливаться российским президентом.

С учетом прогнозируемых повышений можно констатировать, что в среднем по стране военные пенсии вырастут на 6-7 тысяч рублей.

На реализацию данной затеи потребуются внушительные бюджетные вливания. Только в следующем году будет выделено порядка 2,5 миллиардов рублей. В свою очередь в период с 2019 по 2020 годы на эти цели уйдет 3,1 миллиарда рублей.

Что касается проблем, на которые часто можно услышать жалобы со стороны военных пенсионеров, то это льготное обеспечение. Пенсионеры из этой категории отмечают, что не всегда могут в полной мере воспользоваться теми льготами, которые им положены по закону. Причин, почему это происходит, масса.

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