Назван размер индексации зарплат бюджетников в январе

26.12.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Работники бюджетной сферы России оказались приятно удивлены свежими заявлениями властей. Речь идет о предстоящей в январе индексации их заработных плат. Если сам факт повышения не был чем-то удивительным, то вот размер прибавки порадовал граждан.

Назван размер индексации зарплат бюджетников в январе

Накануне руководитель Министерства финансов России Антон Силуанов высказался по этому поводу. Он заметил, что зарплаты представителей бюджетной сферы в январе 2018 года будут проиндексированы сразу на 23 процента. Подобная величина должна многих порадовать, так как ранее было непонятно, на сколько повысятся зарплаты.

Силуанов объяснил, что планирующееся повышение будет осуществлено в рамках исполнения "майских" указов российского президента от 2012 года.

Правда, финансисты подсчитали, что рост реальных заработных плат в стране в следующем году едва превысит четыре процента. Но и этот показатель должен оказаться выше планируемой инфляции.

Впрочем, граждане нашей страны не особенно верят в те показатели официальной инфляции, которые из года в год улучшаются. Люди сетуют на непрекращающийся рост стоимости коммунальных услуг и основных товаров в магазинах.

Также нужно добавить, что с 1 января 2018 года ожидается индексация пенсий для разных категорий. Размер будет скромным, 3,7 процента, а на прибавку смогут рассчитывать только неработающие пенсионеры.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 14 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Назван размер индексации зарплат бюджетников в январе"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,170