Получить пенсию станет гораздо сложнее

Из-за ряда экономических трудностей российские власти вынуждены идти на непопулярные меры, связанные с сокращением социальных расходов. Эти меры самым чувствительным образом касаются действующих пенсионеров. В будущем ситуация вряд ли исправится.

Свежие законодательные инициативы свидетельствуют о том, что рассчитывать на получение достойной пенсии смогут гораздо меньше людей в будущем, нежели это возможно сегодня. Дело в том, что обсуждаемые инициативы предполагают ужесточение требований к будущему пенсионеру.

Если говорить еще более конкретно, то речь идет о повышении минимальных требований для выхода на пенсию. С помощью этих манипуляций власти рассчитывают повысить средний размер пенсии на несколько процентов. Вместе с этим бюджет Пенсионного фонда должен стать гораздо более сбалансированным.

Специалисты предлагают несколько шагов для реализации масштабной затеи: повышение пенсионных баллов - с 11,4 до 70 и увеличение необходимого стажа для выхода на пенсию с 7 до 30 лет. Меры радикальные, но только с помощью них, как полагают эксперты, можно добиться заметного прогресса в плане роста реальных пенсий в России.

Но без повышения пенсионного возраста вряд ли удастся добиться того, чтобы выплата пенсий продолжала оставаться реальной возможностью для государства, добавляют аналитики.

На сегодняшний день невозможно с уверенностью рассуждать о сроках и параметрах повышения возраста выхода на пенсию. Но тот факт, что данный процесс неизбежно будет запущен в нашей стране, власти уже не отрицают.

Отечественные пенсионеры с большой долей скепсиса относятся к обсуждаемым нововведениям. Люди не понимают, почему власти соглашаются на сокращения социальных расходов, тогда как по другим направлениям, зачастую неэффективным, траты с каждым годом лишь возрастают.

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