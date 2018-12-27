Пенсии в 2019 году могут проиндексировать дважды

Непростые с экономической точки зрения времена, в которых оказалась Россия, накладывают свой значительный отпечаток на социальной политике властей. Они вынуждены сокращать расходы на выплату пенсий, что сказывается на материальном положении граждан.

В частности, в предстоящем 2019 году страховые пенсии по старости будут проиндексированы лишь единожды - 1 января. В прежние годы люди могли рассчитывать на двукратную индексацию. Но сейчас, когда бюджет страны хоть и наполняется с профицитом, существуют трудности у Пенсионного фонда, которые никак не ассоциируются с двойным повышением пенсионных выплат.

Тем временем, на сегодняшний день сохраняется возможность для дополнительной индексации пенсий по старости. Как рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов, такой вариант станет возможен, если инфляция превысит уровень в 5,5 процентов. Министр отметил, что в реальном выражении индексация пенсий с 1 января 2019 года на 7,05% - это компенсация прогнозируемого уровня инфляции в 4,3%. Если же инфляция будет выше - 5,5% и больше, то правительство вернется к вопросу индексации.

Данный момент напрямую связан с указом президента России Владимира Путина, из которого можно сделать вывод, что темп роста пенсий должен быть выше показателей инфляции. Проще говоря, в стране власти должны обеспечивать реальный рост социальных выплат.

Важным условием индексации пенсий по старости в будущем году станет отсутствие у пенсионера официального источника заработка. Для неработающих пенсионеров пенсию повысят на 7,05 процентов в начале 2019 года.

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