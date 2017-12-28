Названа стоимость путевки в Египет после возобновления полетов

Огромный интерес российские туристы проявляют к вопросу о восстановлении авиационного сообщения между РФ и Египтом. Оно было прервано пару лет назад из-за несовершенства систем безопасности в египетских воздушных гаванях.

На протяжении длительного времени оставалось не совсем ясно, когда авиасообщение между двумя странами будет возобновлено. Чиновники из нашей страны предпочитали отделываться общими фразами, из которых можно было сделать вывод, что полете в "страну пирамид" россияне смогут только после устранения всех недочетов в аэропортах Египта. Что-то более конкретное не сообщалось.

Накануне ситуация прояснилась. В частности, появилась информация о том, что авиационное сообщение между двумя странами возобновится после новогодних праздников. Также оказалась раскрыта стоимость путевки - 35 тысяч рублей для российских граждан.

Ожидается, что прямое авиасообщение будет восстановлено только с Каиром. В этой связи турагентства прорабатывают вопрос о наземных поездках из столицы Египта в популярные туристические города Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Туристам, которые желают отправиться в Египет на отдых этой зимой, нужно понимать, что поездка на автобусе до заветного курорта может занять семь часов. В итоге предварительная стоимость недельного отдыха в трехзвездочном отеле может достигнуть 35-40 тысяч рублей. В этом случае будет работать система "все включено".

Из расписания авиационных рейсов следует, что первый самолет из Москвы в Каир после восстановления прямого авиасообщения между странами вылетит 1 февраля 2018 года.

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