Обнародованы предсказания Ванги на 2018 год

Прославившаяся на весь мир провидица Ванга в своих предсказаниях затрагивала и грядущий 2018 год. В частности, накануне в прессу попала информация о двух прогнозах на будущий год. Эти события окажутся настолько серьезными, что смогут изменить мир.

Первое предсказание болгарской прорицательницы носит одновременно экономический и политический характер. Ванга утверждала, что уже в 2018 году Китай станет супердержавой. Эта страна сможет потеснить Америку на международной арене. Второе же предсказание Ванги относится к космической сфере: на Венере найдут "новую форму энергии".

На сегодняшний день эксперты поражаются той точности, которую продемонстрировала болгарская ясновидящая, рассказывая о своих видениях относительно будущего. Например, Китай в последние годы на самом деле демонстрирует небывалый доселе подъем своей экономики. Если нынешние темпы сохранятся, то Поднебесная в обозримой перспективе перегонит США по ряду показателей.

Даже неумолимые факты говорят о том, что предсказание Ванги может сбыться совсем скоро. Так, еще два года назад на долю Соединенных Штатов приходилось 16,7% мировой экономики, тогда как к 2025 году этот показатель может упасть до 14 процентов.

Что касается предсказания по поводу изменений на Венере, то здесь утверждать что-то конкретное сложно. На данный момент никаких миссий на эту планету не планируется, но в июле 2018 года NASA намеревается запустить автоматический зонд Parker Solar Probe к Солнцу. Это устройство приблизится к Солнцу на рекордное близкое расстояние, что позволит исследовать внешнюю корону светила.

Примечательно, что вокруг Солнца американский зонд сделает 24 витка, тогда как рядом с Венерой он пройдет семь раз. Именно гравитационная сила этой планеты будет использоваться для облета Солнца.

Следует напомнить, что многочисленные предсказания Ванги сбылись. Для примера можно обратиться к таким масштабным событиям, как гибель подводной лодки "Курск", теракты 11 сентября в США и быстрый рост активности исламистов.

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