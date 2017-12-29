Пенсии в 2018 году вырастут больше, чем цены

К пенсионной тематике в нашей стране приковано колоссальное внимание. Это связано с тем, что для российских пенсионеров важно постоянно чувствовать заботу со стороны государства. Ведь непростые экономические реалии накладывают свой отпечаток на формирование пенсионных выплат, что признают власти.

Отечественное правительство уверяет, что будущий год окажется показательным в плане выплаты пенсий. В частности, одним из главных нововведений называется перенос привычной февральской индексации на 1 января. Получить пенсии с регулярной надбавкой пенсионеры смогут на месяц раньше. Власти не афишируют причины переноса, но в обществе сформировалось мнение о том, что это смахивает на предвыборный шаг.

Также очень интересен и процесс индексации пенсий. Ожидается, что с первого января пенсионные выплаты подрастут на 3,7 процента. Этот показатель окажется выше прогнозируемого уровня инфляции, который не должен превысить трех процентов. Таким образом пенсии в 2018 году в самом начале года подрастут на величину, которая превысит стандартный рост цен на основные товары и услуги, пользующиеся спросом у населения.

Подсчитано, что после грядущей индексации среднегодовой размер страховой пенсии, получаемой по старости, достигнет 14075 рублей.

В свою очередь социальные пенсии в предстоящем году будут индексировать по прежней схеме. Так, 1 апреля данные пенсии повысят на 4,1 процента. После этого средний размер социальной пенсии повысится до 9 тысяч рублей.

Работающие пенсионеры, которые в последнее время часто жалуются на недостаточное внимание государства к их проблемам, также в 2018 году смогут рассчитывать на определенную прибавку. В августе состоится традиционный перерасчет, точная сумма которого будет сугубо индивидуально, а опираться она будет на те взносы, которые работодатели платят за трудящихся пенсионеров. Но больше чем на три пенсионных балла пенсии работающих пенсионеров в 2018 году вырасти не смогут, а это 244 рубля 47 копеек.

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