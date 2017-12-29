Пенсии в 2018 году вырастут больше, чем цены

29.12.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

К пенсионной тематике в нашей стране приковано колоссальное внимание. Это связано с тем, что для российских пенсионеров важно постоянно чувствовать заботу со стороны государства. Ведь непростые экономические реалии накладывают свой отпечаток на формирование пенсионных выплат, что признают власти.

Пенсии в 2018 году вырастут больше, чем цены

Отечественное правительство уверяет, что будущий год окажется показательным в плане выплаты пенсий. В частности, одним из главных нововведений называется перенос привычной февральской индексации на 1 января. Получить пенсии с регулярной надбавкой пенсионеры смогут на месяц раньше. Власти не афишируют причины переноса, но в обществе сформировалось мнение о том, что это смахивает на предвыборный шаг.

Также очень интересен и процесс индексации пенсий. Ожидается, что с первого января пенсионные выплаты подрастут на 3,7 процента. Этот показатель окажется выше прогнозируемого уровня инфляции, который не должен превысить трех процентов. Таким образом пенсии в 2018 году в самом начале года подрастут на величину, которая превысит стандартный рост цен на основные товары и услуги, пользующиеся спросом у населения.

Подсчитано, что после грядущей индексации среднегодовой размер страховой пенсии, получаемой по старости, достигнет 14075 рублей.

В свою очередь социальные пенсии в предстоящем году будут индексировать по прежней схеме. Так, 1 апреля данные пенсии повысят на 4,1 процента. После этого средний размер социальной пенсии повысится до 9 тысяч рублей.

Работающие пенсионеры, которые в последнее время часто жалуются на недостаточное внимание государства к их проблемам, также в 2018 году смогут рассчитывать на определенную прибавку. В августе состоится традиционный перерасчет, точная сумма которого будет сугубо индивидуально, а опираться она будет на те взносы, которые работодатели платят за трудящихся пенсионеров. Но больше чем на три пенсионных балла пенсии работающих пенсионеров в 2018 году вырасти не смогут, а это 244 рубля 47 копеек.

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